Biden: ''Koronavirüs aşısı zorunlu olmamalı''

ABD'de yeni başkan seçilen Joe Biden, korona virüsü aşısının 'zorunlu olması gerektiğini düşünmediğini' ifade etti. ABD'de Covid-19 aşısının zorunlu hale getirmenin gerekli olmayacağını söyleyen Biden, "Başkan olarak insanları doğru şeyi yapmaya teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bunu önemli olduğunu göstereceğim" dedi.

'AŞI VE AŞI SONRASI KONTROLLER BEDAVA OLACAK'

Kimsenin 'korona virüsü aşısı deneği gibi görülmeyeceğini' belirten Biden, aşının bedava olmasının yanında, yan etkilere bağlı durumlar da dahil olmak üzere aşı sonrası kontrollerin da bedava olmasını sağlayacağını kaydetti. Kaliforniya, Teksas, Illinois ve Florida gibi büyük eyaletlerde aşı dağıtımı için büyük bir plan gerektiğini aktaran Biden, bu nedenle ABD’nin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci’den bu konudaki başdanışmanı ve salgınla mücadele ekibinin parçası olmasını istediğini dile getirdi.

'TRUMP'IN AYRINTILI BİR PLANI YOK'

Mevcut Başkan Donald Trump'ın aşı dağıtığımı konusunda bir planı olmadığını söyleyen Biden, dağıtım süreçleriyle ilgili ayrıntılı planın eksik olduğunu ve bu aşamaların maliyetinin önemli olduğunu belirtti. Salgından en çok etkilenen kesimin beyaz olmayan topluluklar olduğunu ifade edem Biden, bu kapsamda aşıya erişim konusunda da planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

'DAHA İYİ BİR GELECEK KURABİLİRİZ'

Biden, istihdam raporunun modern tarihin en büyük ekonomik krizine işaret ettiği uyarısında bulundu. ‘‘Hemen harekete geçersek daha iyi bir gelecek kurabiliriz’’ diyen Biden ‘‘Kaybedilecek zaman yok’’ dedi. Trump yönetiminin ve Kongre’nin aralık ayının sonuna kadar harekete geçmemesi durumunda 12 milyon Amerikalının işsizlik yardımlarını kaybedeceğine dikkat çeken Biden hızla harekete geçilmemesinin çok kötü bir tabloya neden olacağı uyarısında bulundu.