Biden resti çekti! Putin'i kızdıracak sözler

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın kırmızı çizgilerini kabul etmediğini ve Putin'in daha ileri gitmemesi için atılacak adımları değerlendirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna arasında artan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini zorlaştırmak için kapsamlı girişimler geliştirdiğini ve Moskova'nın "kırmızı çizgilerini" kabul etmeyeceğini söyledi.

PUTİN'İN İLERİ GİTMESİNİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN...

Biden, "Putin'in daha ileri gitmesini ve insanların yapacağından endişe duyduğu şeyi yapmasını zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum. Rusya'nın eylemlerinin uzun süredir farkındayız ve beklentim Putin ile uzun bir görüşmemiz olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

İki lider arasında birkaç gün içinde bir video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

RUSYA OCAK AYI SONUNDA SALDIRABİLİR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün istihbarat raporlarına dayanarak Rusya'nın Ocak ayı sonuna kadar geniş çaplı bir askeri harekat planladığını, 94 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırları yakınında konuşlandığını söylemişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya 2022'de askeri saldırı planladığı konusunda uyarı yaptı. Washington Post gazetesi, ABD yönetiminden adı açıklanmayan bir yetkilinin bunun tahminen 175 bin Rus askeri personelini kapsayacağını söylediğini yazdı.

Gazeteye sızdırılan istihbarat belgesinde, Rus kuvvetlerinin konuşlandığı 4 yerin konumu da yer aldı. Ukrayna sınırındaki Rus asker sayısının 94 bin olduğu, bu sayının zaman içinde 175 bine çıkabileceği belirtildi. Belgede ayrıca, Rus birliklerinin sürekli sınıra gidip geldiği ve bunun hedef şaşırtma amacı taşıdığı öne sürüldü.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya Parlamentosu Üst Kanadı Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev ise Rus medyasına yaptığı açıklamada, saldırı planlandığı yönündeki iddiaları reddederek, "Saldırı için herhangi bir hazırlık yapılmamaktadır" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da Putin'in ilerleyen günlerde Biden ile gerçekleştireceği görüşmede NATO'nun doğuya doğru (Ukrayna'nın NATO'ya alınması) genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir garanti talebi de dahil olmak üzere Rusya'nın "kırmızı çizgilerini" yineleyeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmaması konusunda hiçbir söz hakkı olmadığını ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımları arttıracağını söylemişti.

İHA