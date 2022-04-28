Biden, Rusya'ya yeni yaptırım kararını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni açıklamalar geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurarak "Ek ödemenin yanı sıra bir de kongreye kapsamlı bir paket gönderiyorum. Rus oligarklara karşı maddeler de var. Onların kötü yollarla elde ettikleri mal ve mülklerine el koyacağız" dedi.

Biden'ın açıklamasından satır başları:

"UKRAYNA'NIN GIDA ÜRETİMİNİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Ukrayna tüm dünyadaki en büyük buğday üreticilerinden bir tanesi ve Putin, Ukrayna'nın gıda üretimini durdurmaya çalışıyor. Putin'in savaşı deniz ve kara aracılığıyla tüm dünyayı engelliyor. Rusya'nın savaşı yüzünden gıda fiyatları artıyor. Burada hem Amerikalı hem de tüm dünyanın tüketicileri için destek verilmesi kazım.

Bu savunma üretimi için de ülke içi desteği artırmaya çalışıyoruz. Alabama'ya gideceğim. Ukrayna'ya gönderdiğimiz Javelin tanksavar füzeleri üretiliyor. Bunlar Ukraynalı cesur savaşçılara gidiyor.

RUSYA'YA YÖNELİK YENİ YAPTIRIM

Ek ödemenin yanı sıra bir de kongreye kapsamlı bir paket gönderiyorum. Rus oligarklara karşı maddeler de var. Onların kötü yollarla elde ettikleri mal ve mülklerine el koyacağız."