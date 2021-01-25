Biden, transseksüellere yönelik orduya katılma yasağını kaldırdı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuştu.
YASAĞI KALDIRDI
Söz konusu yasak 2019’un Nisan ayında yürürlüğe girdi. 20 Ocak’ta yemin törenin ardından Beyaz Saray’a geçen ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’ın getirdiği bu yasağı kaldırdı.
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