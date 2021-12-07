Biden ve Putin arasındaki kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna gerilimini ele alacağı görüşme başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında temmuz ayındaki telefon görüşmelerinden bu yana ilk temas gerçekleşti. Ukrayna geriliminin ele alacağı görüşme başladı.

Son haftalarda Ukrayna sınırında yaşanan gerilim, geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları ile AGİT Dışişleri Bakanları toplantılarının da ana gündem maddesiydi.



EKONOMİK YAPTIRIM MESAJI VERİLİYORDU

Hem ABD hem Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki işgalini sürdürmesi halinde daha fazla ekonomik yaptırım uygulanabileceği mesajını veriyordu.