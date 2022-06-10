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  3. Biden'a seks kaseti kumpası! Skandal görüntü ortaya çıktı

Biden'a seks kaseti kumpası! Skandal görüntü ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın özel görüntüleri tamire götürdüğü dizüstü bilgisayarından sızdırıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, dizüstü bilgisayarının tamir edilmesi için 2019’da bir bilgisayar dükkanına gitti.

Dükkanın sahibi, bilgisayarın içindeki bütün dosyaları ve verileri yedekledi ve Trump yandaşı siyasetçilere gönderdi.

FBI, laptopa ve laptopun hard diskine el koydu ve laptopun Hunter Biden'a ait olduğunu üç yıllık incelemenin ardından doğruladı.

New York Post, laptopun içindeki verilere ulaştı ve 2020’de haber yapmaya başladı.

Amerikan medyası, Mart 2022’de laptopun gerçek olduğunu doğruladı. 

Demokrat Parti’den aday olup başkan seçilen Joe Biden’ı destekleyen yayın kuruluşları, “Laptop gerçek” dedi ve iddiaları araştırmaya başladı.

Hunter Biden'ın laptopundaki özel görüntüler medyaya sızdırıldı.

Hunter Biden, 2018 yılı ekim ayında kendi çektiği videoda, bir seks işçisiyle birlikte elinde silahla ve odada uyuşturucuyla görüldüğü iddia edildi.


Hunter Biden'a kurulan komplo FETÖ'nün seks kaseti kumpasıyla siyaseti dizayn etme çabasını akıllara getirdi.

OdaTV.com

Etiketler hunder biden joe biden seks kasedi kaset kumpası kumpas
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