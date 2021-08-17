Biden'dan Afganistan eleştirilerine yanıt

Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesi sonrası olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, tepkilere yanıt verdi. Afganistan'dan asker çektikleri için pişman olmadığını belirten Biden, ''Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile'' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü eline almasıyla ilgili kameraların karşısına geçti. Amerika'nın bölgedeki askerleri çekmesinin ardından ne diyeceği iyice merak edilen Biden, mevcut durumla ilgili suçu Afgan hükümeti ve ordusuna attı. Biden, Afgan hükümetinin Taliban'a karşı savaşmayı seçmediğini belirterek, Afgan hükümetinin savaşmadığı yerde kendilerinin olmayacağını dile getirdi.

"TAHLİYELERİ ÖNCEDEN BAŞLATMAMIZI İSTEMEDİLER"

Afgan hükümetinin tahliyeler için erken haber vermediğini aktaran Biden, "İşin aslı olaylar beklediğimizden de hızlı gelişti. Afgan ordusu çöktü. Afgan liderleri kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile. Eşref Gani ordusunun savaşacağına inanıyordu ama yanıldı. Afganistan'da gördüğümüz sahneler insanın içini acıtıyor. Diplomasi ile şiddetin önüne geçmeye çalışacağız. 6 bin askerin ülkeye gönderilmesine onay verdim. Afgan hükümeti daha önce tahliyeleri başlatmamızı istemedi" dedi.

"İHTİYAÇLARI OLABİLECEK HER ŞEYİ VERDİK"

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye Taliban'la anlaşmaları yönünde görüş verdiklerini belirten Biden, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Askeri misyonun hedefi kendi insanımızı ülkeden çıkarmak. Afganistan'da misyonumuz 20 yılda birçok yanlış adım attı. ABD'nin en uzun savaşına son veriyoruz. 300 bin kişilik bir ordu kurduk. Kocaman bir güç oluşturduk. İhtiyaçları olabilecek her şeyi verdik. Maaşlarını bile biz karşıladık. Taliban'ın hava kuvveti yok ama biz hükümete bu gücü de verdik. Ama şunu veremedik. Savaşacak cesareti veremedik.

"TALİBAN'LA ANLAŞMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Hiçbir şekilde 1 yıl daha 5 yıl daha ABD ordusunun orada kalmasının bir fark yaratması söz konusu değil. Ben buna inanıyorum. Afganistan'ın kendi askerleri savaşmayı istemedikten sonra savaşın demek doğru değil. Şimdi stratejik motivasyonumuz rakibimiz Çin ve Rusya bizim milyonlarca dolar harcamamızı isteyecekti. Bu onların işine gelecekti. Gani ile Temmuz'da konuştuğumuz dürüst bir görüşme yaptık. Konuştuğumuz tüm konularda sınıfta kaldılar. Taliban'la anlaşma yapmaları söyledim.