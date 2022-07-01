Biden'dan NATO Zirvesi'nde büyük gaf

ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi'nin son gününde büyük bir gafa imza attı.

Dönem dönem imza attığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, dün Madrid'deki Nato Zirvesi'nin son gününde gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Biden, Türkiye'nin vetosunu geri çekmesiyle NATO'ya üyelik yolu açılan İsveç yerine, tarafsız politikalarını sürdüren İsviçre'nin NATO'ya üye olacağını söyledi.

Madrid'deki zirvenin kapanışında düzenlenen basın toplantısında Biden, yanlışlıkla İsveç yerine İsviçre dedi. Hatasını hızla fark eden Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma sürecine atıfla “İttifakın genişleme süreci konusunda biraz telaşlı olabilirim” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından iki kuzey Avrupa ülkesinin NATO'ya üyelik süreci, Türkiye'nin itirazına takılmış ve bu durum NATO içinde büyük krize yol açmıştı. Kriz, salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında katıldığı toplantıda imzalanan memorandumla aşılmıştı.