Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünün öncesinde Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya habersiz bir ziyaret gerçekleştirerek, Moskova'nın doğudaki cephe hatlarında büyük bir saldırı başlattığı Rusya'nın ülkeyi işgalinin birinci yıldönümü öncesinde büyük bir destek gösterisi yaptı.

Biden, "Bugün Kiev'de Devlet Başkanı Zelenski ve ekibiyle bir araya gelerek Ukrayna'ya desteğimiz konusunda uzun bir görüşme yapacağım. ifadelerini kullanırken Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya bir ABD Başkanı tarafından gerçekleştirilen ilk ziyarete işaret edildi.

Açıklamada Biden'ın topçu mühimmatı, zırh önleyici sistemler ve hava gözetleme radarı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya birçok kritik ekipman teslimatını duyuracağı belirtildi. Beyaz, ayrıca ABD'nin bu hafta içinde Rus elitlerine ve şirketlerine yönelik ek yaptırımlar açıklayacağını duyurdu.

Biden, Kiev'i ziyaret ederken Ukrayna'nın başkentinde hava saldırısı sirenleri çaldı ancak bir hava saldırısı olduğuna dair herhangi bir haber gelmedi.

ZELENSKİ: UKRAYNALILA İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR DESTEK İŞARETİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Biden ile uzun menzilli silahların Ukrayna'ya tedariki hakkında görüştüklerini söyledi. Zelenski, ABD Başkanı'nın ziyaretini "tüm Ukraynalılar için son derece önemli bir destek işareti" olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte Biden'ın Kiev'e ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ikinci yılında Rusya'nın hedeflerini ortaya koyması beklenen önemli bir konuşma yapmasından bir gün önce geldi.

Rusya son haftalarda doğu cephesindeki donmuş siperlere yaptığı saldırılarda şimdiye kadar çok az kazanım elde etti.

Diğer taraftan Zelenski, Aralık 2022'de, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna dışına yaptığı ilk seyahatte, Beyaz Saray'da Biden ile görüşmüştü.