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  3. 26 Ocak 2021 21:20

Biden'den flaş hamle! Filistin'e yardımları yeniden başlatacak

ABD'de yeni göreve gelen Joe Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını açıkladı.

Biden'den flaş hamle! Filistin'e yardımları yeniden başlatacak
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Biden'ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Mills, konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini açıkladı.

YARDIMLAR YENİDEN BAŞLAYACAK
Trump döneminde Filistin'in ABD'de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, BM'nin Filistinlilere yardım programlarının yeniden işler hale getirileceğini kaydetti.

Mills, "Yeni yönetimin Orta Doğu politikası, içinde İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin devletinin olduğu, üzerinde mutabık kalınmış iki devletli çözümü desteklemektir." ifadesini kullandı

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