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Biden'den İsrail'e ''Gerginliği düşürün'' telefonu

Biden'den İsrail'e ''Gerginliği düşürün'' telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerginliği azaltma konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"GERGİNLİĞİN CİDDİ DERECEDE DÜŞÜRÜLMESİNİ BEKLİYORUM"
Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.

Etiketler Netanyahu israil telefon
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