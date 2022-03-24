  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Biden'den kimyasal silah açıklaması: Kullanırsa karşılığını veririz

Biden'den kimyasal silah açıklaması: Kullanırsa karşılığını veririz

Biden'den kimyasal silah açıklaması: Kullanırsa karşılığını veririz

ABD Başkanı Joe Biden NATO Liderler Zirvesi sonrası Rusya'ya karşı kimyasal silah kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KARŞILIK VERİRİZ"
Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." ifadesini kullandı.

Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız." yanıtını verdi. 

Etiketler kimyasal silah açıklama silah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hem alkole hem de sigaraya zam geliyor
NATO zirvesinden dikkat çeken kareler! Biden, Erdoğan'ı görünce...
Ukrayna'da savaşın seyrini değiştiren kasaba! Putin'in planlarını altüst ettiler
Muğla'daki doktora darp skandalında yeni gelişme: İl Sağlık Müdürü, bir de mesaj yayımlatmış
Meteoroloji müjdeyi verdi: Kışa veda edin, bahar geliyor
Ağzınızın suyu akacak: İşte Osmanlı saray mutfağından en güzel 101 yemek
Defne Samyeli derin dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
250 bin dolara Türk vatandaşlığındaki ''hile'' ortaya çıktı
Motorine büyük zam geliyor
Çocuğa cinsel istismar davasında tartışılacak karar