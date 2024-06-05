Biden'ın akıl sağlığı gündemden düşmüyor: ''Artık aynı kişi değil''

ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığı gündemden düşmüyor. Biden'ın son zamanlarda tavrının ve siyasi kavrayışının değiştiği, konuşurken sık sık notlara güvendiği ve konferanslar sırasında yardımcılardan destek adlığı öne sürüldü.

ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ) Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığı üzerine kapsamlı bir rapor yayınladı.

Gazete, hazırlaması aylarca süren haber için Cumhuriyetçi ve Demokrat Partililerin de aralarında yer aldığı 45'i aşkın kişiyle görüştü.

Biden'la vakit geçiren kişiler, son aylarda çok sessiz konuştuğunu ve söylediklerinin güçlükle anlaşıldığını aktardı.

"TAVIRLARI GÜNDEN GÜNE DEĞİŞİYOR"

Biden'ın tavrının ve politika ayrıntılarına ilişkin kavrayışının güne göre değiştiği, konuşurken sık sık notlara güvendiği ve konferanslar sırasında yardımcılarından destek aldığı öne sürüldü.

Ayrıca Biden'ın hal ve tavırlarının da günden güne değiştiği, konuşurken çok uzun süreler duraksadığı, uyuduğu düşünülecek kadar uzun bir şekilde gözlerini kapadığı aktarıldı.

"NOTLARINA BAKMADAN KONUŞAMIYOR"

Ocakta Ukrayna'ya yardım konusundaki kritik görüşmelerde yer almış bir kişi, "Orada bulunup kendinizi rahatsızlık hissetmemek mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, Biden'ın odaya girdikten sonra toplantıyı başlatmasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve toplantıyı başlattıktan sonra notlarına bakarak zaten "herkesin hemfikir olduğu konularda zar zor duyulabilen bir sesle" konuştuğunu belirtti.

"O ARTIK AYNI KİŞİ DEĞİL"

Raporda, "Konuşmanın çoğunu kendisi yapmadı" ifadesine yer verilirken, Başkan'ın kendisine doğrudan sorulan bazı soruları çalışanlarının yanıtlamasını istediği belirtiliyor.

2023 mayısındaki borç limiti tartışmaları sırasında Biden'la görüşen eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, "Hep kartları vardı. Başka türlü müzakere edemiyordu. Onunla başkan yardımcısıyken de görüşürdüm, evine giderdim. O artık aynı kişi değil" ifadelerini kullandı.

"O KONUYU ÇOK ÖNCE KONUŞTUK"

Biden'ın ciddi hafıza sorunları yaşadığını vurgulayan McCarthy bu durumu, "Uzun zaman önce bitirilmiş eski meselelere dönüyordu. 'Hayır, Sayın Başkan. O konuyu çok önce konuştuk, o işi geçtik' dediğimde şoke oldu" diyerek anlattı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR SAVUNMASI

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates ise, haberde anlatılanların yanlış olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin siyasi taktik olarak bu yanlış iddialarda bulunduğunu öne süren Bates, bunu yaparken kendileri ve çalışma arkadaşlarının önceki açıklamalarıyla doğrudan çeliştiklerini iddia etti.

ABD TARİHİNİN EN YAŞLI BAŞKANI

1942'de doğan Joe Biden, ABD tarihinin gördüğü en yaşlı başkan. Yeniden seçilirse ve yaşamını sürdürebilirse ikinci dönemi sonunda 86 yaşına basacak.

TRUMP'IN ZİHİNSEL KESKİNLİĞİ DE ŞÜPHE ALTINDA

77 yaşındaki ve Biden'dan 3,5 yaş daha genç olan eski Başkan Donald Trump da zihinsel keskinliğiyle ilgili sorularla karşılaştı.

Her iki aday da defalarca kamera karşısında gerçekleri karıştırırken ya da kamuoyuna yaptığı açıklamalarda başarısız olurken yakalandı.

bu da hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere karşıt adayın zihinsel kapasitesine saldırmak için sürekli bir yem akışı sağladı.