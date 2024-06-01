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Biden'ın ateşkes teklifine Hamas'tan ilk cevap

Biden'ın ateşkes teklifine Hamas'tan ilk cevap
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Hamas'tan ABD Başkanı Bidenîn, İsrail'in kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisine yanıt geldi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti.

TEKLİFE OLUMLU BAKIYORUZ!

Hamas'tan ateşkes teklifiyle ilgili yapılan açıklamada "ABD Başkanı Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, şeridin yeniden inşa edilmesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ve ciddi şekilde mahkum/rehine değişimi içeren her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız." denildi.

Etiketler abd Hamas Biden
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