Biden'in uçağa binerken düşmesi gündem oldu
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken 3 kez düşmesi ABD basınında büyük yankı uyandırdı.
20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.
Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.
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