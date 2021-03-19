Biden'in uçağa binerken düşmesi gündem oldu

Yerli İHA ve SİHA'lar için yeni hamle

İran'da gördü, Türkiye'ye getirdi! Şimdi tüm yurda gönderiyor

Fiyat/performansta en uygun akıllı telefonlar telefonlar görücüye çıktı

Zehirli trakonya balığı hastanelik etti

İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine adı öne çıkan 2 isim

Kabine revizyonu için bir iddia daha! ''İşte isim listesi'' diyerek açıkladı