Bilim dünyası şokta! Buzullar eriyince ortaya çıktı

Independent'ın haberine göre, metal bir silindir şeklinde olan kapsül, turistik amaçla kullanılan Rus buzkıranı ‘Zaferin 50. Yılı’ mürettebatı ve yolcuları tarafından yüzen bir buzulun içine yerleştirilmişti.



İçinde mektup, fotoğraflar ve şarap mantarının yanı sıra başka şeyler de bulunan kapsül, İrlandalı sörfçü Conor McClory ve arkadaşı Sophie Curran tarafından, İrlanda’nın Donegal bölgesinde bulundu.

Curran “Çok garip görünüşlü bir cisimdi. Bir bomba veya birine ait küller olduğunu düşündük. Açıkçası açmak istemedik.” Erkek kardeşinin Rus bir arkadaşı vasıtasıyla cismin bir zaman kapsülü olduğunu öğrendikten sonra kapsülü açtıklarını belirttiler.

Kapsülün içinden bir sürü fotoğraf, çoğu Rusça olan birçok mektup, gemi güzergahı ve menüsünün çıktığını belirten Curran “Mektupların çoğu Rusçaydı ancak bazı İngilizce mektuplar da vardı.” dedi.



Bu İngilizce mektuplar sayesinde Sveta adında, St. Petersburg’da bir sosyal medya bloggerı olan gemi yolcularından biriyle iletişime geçtiklerini ve bilgi aldığını belirten Curran, Kuzey Kutbu’nun 90 derece noktasına ulaştıklarını, burada kapsülü bir helikopter yardımıyla buzun içine yerleştirdiklerini söyledi. Curran, Sveta'nın kapsülün bulunduğunu öğrenince şok olduğunu, kapsülün 30 ila 50 yıl daha bulunmamasının beklendiğini aktardı.

Haber, bilim insanlarının Rusya'nın kuzeyindeki sıcak hava döneminden dolayı Kuzey Kutbu'nda deniz buzu eksikliği olduğuna dair uyarılarından yalnızca bir ay sonra geldi.

Kolorado Eyalet Üniversitesi'nde iklimbilimci Zachary Labe, Kuzey Kutbu'nda "tarihi bir olay" yaşandığını ve deniz buzu miktarının "şu anda tarihteki en düşük seviyesinde" olduğunu söyledi.

Labe "Bu sonbaharda kaydedilen açık su miktarı sıradışı. Bu iklim değişikliği göstergelerine dikkat etmeliyiz" dedi.

Grönland buz tabakası daha geçen yıl dakikada 1 milyon tona denk gelen rekor miktarda buz kaybetmişti