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  3. 16 Şubat 2021 21:19

Bilim insanları tarih öncesi virüsleri tespit etmek için fosilleri inceledi

Rusya'da bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmemiş olan hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için kullanıyor.

Bilim insanları tarih öncesi virüsleri tespit etmek için fosilleri inceledi
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Rusya'nın doğusundaki Yakutsk kentindeki Yakutsk Devlet Üniversitesinden bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşabilmiş ve ele geçirilen hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı.

Bilim insanlarının, araştırma kapsamında bu hayvanlardan 50 farklı örnek aldıkları belirtildi. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Olesya Okhlopkova, "Rusya'da paleo-virolojinin gelişimine katkı sağlamayı mümkün kılacak paleo-virüsler bulmak istiyoruz" dedi. Araştırmanın amacının virüslerin geçirdiği evrimi incelemek olduğunu belirten bilim insanları, dünyada gelecekte ortaya çıkabilecek ve Covid-19 gibi salgına neden olabilecek virüslere de ışık tutabileceğini duyurdu.

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