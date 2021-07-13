Bill Gates'ten çok konuşulacak itiraf

Boşanmaya karar veren milyarder Bill-Melinda Gates çifti gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde milyarderler kampına katılan Gates, boşanma süreciyle ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Dünyanın ultra zenginleri, ABD’nin Idaho eyaletinde 37’ncisi yapılan ‘yaz kampı’nda bir araya geldi.

Toplam servetleri 825 milyar dolar olan zenginlerin toplantısında pek çok konu masaya yatırıldı. Bu etkinlikte konuşan Gates'in açıklamaları ise tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.

27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşanmaya hazırlanan Bill Gates, ayrılık kararı ile ilgili konuştu. İngiliz basınında yer alan habere göre, Gates bu toplantıda boşanma ile ilgili hatanın kendisinde olduğunu kabul etti.

ABD merkezli New York Post’un haberinde de benzer iddialar yer aldı. Söz konusu habere göre, etkinlikte yer alan, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Gates’in sorumluluğu üzerine aldığını öne sürdü.

Aynı kaynak gazeteye yaptığı açıklamada 'Bu konuda biraz duygusal görünüyordu. Her an gözyaşlarına boğulabilirdi' ifadelerini kullandı.

130 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan çiftin boşanma kararının ardındaki ismin Bill ve Melinda Gates Vakfı için çalışan Zhe Wang olduğu iddia edilmişti.

Gates ve Ann Winblad'ın fırtınalı aşkı da uzun süre manşetlerden inmemişti. 1980'li yıllarda çıkmaya başlayan ikili 1987'de ayrılmış, aynı yıl Gates Melinda ile evlenmişti.

Ancak görünen o ki Gates eski aşkını hiçbir zaman unutamadı. Söz konusu haberlere göre, ünlü milyarder evliliği boyunca sık sık Ann ile birlikte vakit geçirdi.



Hatta ikili Gates'in evli olduğu dönemde bir hafta sonunu Outer Banks of North Carolina'daki sahil evinde geçirdi. Ancak ikilinin ilişkisinin bir dostluğa dönüştüğü de sıkça dile getiriliyor. Hatta Gates'in evlilik teklifi etmeden önce Ann'e danıştığı bile biliniyor.

EVLİLİĞİ İÇİN ONAY İSTEDİ

TIME dergisindeki 1997 tarihli bir yazıda Bill Gates, 'Melinda'yla evlenmeyi düşündüğümde Ann'i aradım ve onayını istedim' ifadelerini kullanmıştı.

Aynı TIME dergisi yazısında Ann ise 'Bill'e Melinda'nın onun için iyi bir eşleşme olacağını çünkü entelektüel bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyledim' ifadesini kullanmıştı. Başka bir deyişle Ann bu evliliğe onay verdi. Melinda'nın onayıyla ise Gates eski aşkı ile ilişkisini canlı tuttu.