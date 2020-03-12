Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse karşı herkesi uyaran ilk kişi olabilir. Zira, Gates daha koronavirüs ortada yokken ve kimse salgın bir hastalık hakkında konuşmuyorken dünyada seyahat etmenin çok kolaylaştığını bunun da virüslerin yayılma potansiyelini arttıracağını söylemiş, herkesi önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek bir pandemi için hazırlanmaya davet etmişti. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve küresel bir boyuta evrilmesiyle birlikte Gates'in dedikleri ve bundan sonra diyeceği her söz çok değerli bir hale geldi. New England Tıp Dergisi de Gates'in öngörülerinin kısmen de olsa doğru çıkmasıyla birlikte Gates'e dergide yer verdi.

BİLL GATES: KORONAVİRÜS ENDİŞE VERİCİ BİR PATOJEN GİBİ

Bill Gates, kaleme aldığı yazısında koronavirüs için ''Covid-19, geçtiğimiz haftalarda yüzyılda bir ortaya çıkan, endişe verici bir patojen gibi davranmaya başladı. ''dedi. ''Umarım durum o kadar da kötü değildir'' diyerek sözlerine devam eden ünlü isim bunun tam tersi öğrenilinceye kadar böyle varsayılması gerektiğini söyledi. Gates koronavirüse karşı mücadele için birkaç öneride bulunmaktan da çekinmedi.

İŞTE BİLL GATES'İN KORONAVİRÜS ÖNERİLERİ

Bill Gates'e göre koronavirüse karşı mücadele için politikacıların, araştırmacıların ve hükümetlerin finanse ettiği aşı ve antiviral ilaç çalışmalarının hızlandırılması şart. Bunun dışında Gates'in diğer bir önerisi de gelişmekte olan ülkelere yardım etmekten geçiyor. Gates halihazırda eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile gelişmemiş ülkelere, koronavirüs ile mücadele için fon sağlıyor ve daha düşük maliyetli test kitleri geliştiriyor. Gates'e göre ülkelerin sadece kendi vatandaşlarına yardımcı olması yeterli değil.

GATES'TEN DİĞER ÜLKELERE YARDIM ÇAĞRISI

Düşük ve orta gelirli ülkelerin bu salgına hazırlanmaları için de yardımcı olmaları gerektiğini söyleyen Microsoft'un patronu, bu ülkelerin birçoğunda sağlık sisteminin zayıf olduğunu söyleyerek onların koronavirüse karşı yeterli mücadeleyi veremeyebileceklerini belirtti. Gates, bunun tam tersi bir durumda yani yeterli mücadele için destek verildiğinde, hayatların kurtulacağını ve virüsün yayılma hızının yavaşlatılacağını söyledi ve sözlerini noktaladı.