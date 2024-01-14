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Bill Hayes, 98 yaşında hayatını kaybetti

Bill Hayes, 98 yaşında hayatını kaybetti
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Days of Our Lives dizisinin yıldız oyuncusu Bill Hayes, 98 yaşında hayatını kaybetti.

1965 yılında başlayan "Days of Our Lives" dizisine 1970 yılında katılan ve bugüne kadar 2141 bölüm Doug Williams karakterini canlandıran Bill Hayes, 98 yaşında hayatını kaybetti.

"Days of Our Lives" dizisinin temsilcisi Gregory Mayo, Hayes'in ailesiyle birlikte huzur içinde öldüğünü söyledi. Mayo, yaptığı açıklamada  "Sevgili Bill Hayes'in vefatını büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bill, 1970 yılında Doug Williams rolünü yarattı ve hayatı boyunca sürekli olarak onu canlandırdı. O ve eşi Susan Seaforth Hayes, 50 yılı aşkın bir süre boyunca Williams-Horton ailesinin temelini oluşturdular" dedi.

Hayes hakkında "Bir insanın olmayı umabileceği en iyi insandı" ifadesinde bulunan Mayo, "O, güvenilir bir dost ve akıl hocasıydı. Bill gerçekten de özlenecek" sözlerini ifadesine ekledi. 

Dizinin baş yapımcısı Ken Corday, gerçek adı III. William Foster Hayes hakkında "Bill'i hayatımın büyük bir bölümünde tanıdım ve o 'Days of Our Lives'ın kalbini ve ruhunu temsil ediyordu. Her ne kadar yas tutuyor ve onu özleyecek olsak da, Bill'in silinmez mirası kalplerimizde ve hem ekranda hem de ekran dışında anlattığımız hikayelerde yaşamaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Etiketler Bill Hayes Days of Our Lives
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