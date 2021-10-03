Binanın üzerine uçak düştü: 8 ölü

İtalya’nın Milano kentinde küçük bir uçağın boş bir binanın üzerine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’nın Milano kentindeki Linate Havaalanı’ndan Sardunya Adası’na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü.

ARAÇLAR DA ALEV ALDI

Uçağın düşmesinin ardından patlama sesi duyulurken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Çevredeki bazı araçlar ise alev aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada kazada 2’si mürettebat 8 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.