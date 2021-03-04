  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Binlerce sahte Covid-19 aşısı ele geçirildi

Binlerce sahte Covid-19 aşısı ele geçirildi

Binlerce sahte Covid-19 aşısı ele geçirildi

Interpol, Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce sahte Covid-19 aşısının ele geçirildiğini duyurdu.

Interpol'den yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Germiston şehrinde yaklaşık 2 bin 400 doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi. Operasyonda, 3 Çin ve 1 Zambiya vatandaşı gözaltına alındı. 

Ayrıca Çin'de sahte aşı üretilen bir fabrikaya baskın yapıldı. Baskında 80 kişi gözaltına alındı ve 3 bin sahte aşı bulundu.

Interpol, dünyada şimdiye kadar hiçbir aşının internet üzerinden satışına onay verilmediği uyarısını yaptı. 

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, operasyonları memnuniyetle karşılarken, bunun "Covid-19 aşısıyla ilgili suçlar göz önüne alındığında buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirtti. 

Her iki ülke polisi ise aşı güvenliği için Interpol ile iş birliğinin süreceğini vurguladı.

AA

Etiketler covid-19 aşısı sahte aşı güney afrika çin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 ilde kırmızı alarm! 15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
5 ilde kırmızı alarm! 15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
Müdürden çalışana taciz! ''Çık şu masanın üzerine de endamını görelim''
Müdürden çalışana taciz! ''Çık şu masanın üzerine de endamını görelim''
Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı
Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı
Koşun koşun dedikodunun kralı var: Sosyetede mide bulandıran iddia!
Koşun koşun dedikodunun kralı var: Sosyetede mide bulandıran iddia!
HDP kapatılırsa vekiller hangi partiye geçecek?
HDP kapatılırsa vekiller hangi partiye geçecek?