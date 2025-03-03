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Binlerce yıllık bilmeceyi çözene 36 milyon TL ödül verilecek

Binlerce yıllık bilmeceyi çözene 36 milyon TL ödül verilecek
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Tarihin en büyük bilmecelerinden biri olan İndus Vadisi uygarlığının yazısını çözebilene 36 milyon TL ödül verilecek.

Pakistan ve Hindistan topraklarına yayılan İndus Vadisi uygarlığı, gelişmiş şehir planlaması ve mühendislik harikalarıyla bilinse de kimliği hala gizemini koruyor. En büyük sır ise çözülemeyen yazısı.

CNN International haberine göre, Hindistan’ın Tamil Nadu eyaleti, bu antik yazıyı çözene 1 milyon dolarlık (yaklaşık 36 milyon TL) ödül açıkladı. Washington Üniversitesi’nden Prof. Rajesh P. N. Rao, “Bu yazıyı çözebilirsek Güney Asya tarihine dair çok önemli bir soruya yanıt bulabiliriz” diyor.

NEDEN ÇÖZÜLEMİYOR?

İndus yazısının hala anlaşılamamasının başlıca nedenleri şöyle:

Az sayıda yazıt: Şimdiye kadar yalnızca 4 bin kadar yazıt bulundu.

Kısa metinler: Çoğu yazıt sadece 4-5 sembolden oluşuyor.

Çift dilli belge eksikliği: Rosetta Taşı gibi başka bir dille karşılaştırmayı sağlayacak bir örnek yok.

Bilim insanları, yazının sağdan sola yazıldığını ve ticaret ya da dini amaçlar için kullanıldığını tahmin ediyor. Ancak kesin bir çözüm henüz bulunabilmiş değil.

Tarihin en büyük bilmecelerinden biri olan İndus Vadisi uygarlığının yazısını çözebilene 36 milyon TL ödül verilecek.

KİMLİK TARTIŞMASI 

İndus yazısının çözülebilmesi, Hindistan’daki büyük bir kültürel tartışmayı da aydınlatabilir.

Bazı araştırmacılar, İndus halkının Hint-Avrupa dillerinin atası olan Sanskritçeye yakın bir dil konuştuğunu öne sürüyor.

Diğerleri ise bu yazının Güney Hindistan’daki Dravidyan dilleriyle bağlantılı olabileceğini savunuyor.

Bu tartışma, Hindistan’daki etnik kimlik politikalarının da bir parçası haline gelmiş durumda.

ÇÖZÜM MÜMKÜN MÜ? 

Yapay zeka ve bilgisayar analizleriyle yazının kalıplarını anlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Ancak kesin bir çözüm için yeni arkeolojik bulgular ve uluslararası iş birliği gerekiyor.

Ödül duyurusunun ardından birçok amatör araştırmacı kendi teorilerini paylaşmaya başladı. Ancak uzmanlar, yazının kesin olarak çözülebilmesi için daha fazla bilimsel kanıt gerektiğini vurguluyor.

Bu binlerce yıllık şifre, geçmişten günümüze bir mesaj taşıyor olabilir. Ancak bu mesajın ne olduğunu anlayabilmek için daha fazla zamana ve çabaya ihtiyaç var.

NTV

Etiketler İndus Vadisi uygarlığı bilmece hindistan pakistan
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