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  3. 10 Şubat 2021 18:44

BioNTech'in koronavirüs aşısının Almanya'da üretimine başlandı

Koronavirüs salgınında tüm dünyaya umur olan BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Almanya'da da üretimine başlandığı belirtildi.

BioNTech'in koronavirüs aşısının Almanya'da üretimine başlandı
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

almanya , korona , aşı
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