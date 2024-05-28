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Bir Avrupa ülkesi daha Filistin devletini tanıdı

Bir Avrupa ülkesi daha Filistin devletini tanıdı
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İspanya, Filistin devletini resmi olarak tanıdığını açıkladı. Başbakan Sanchez, ''Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıyoruz'' açıklamasını yaptı.

İspanya, bugün Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

Bu kararın, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sanchez, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet hayalini canlı tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İrlanda ve Norveç de İspanya ile birlikte Filistin'i tanıma kararı almıştı. Bu kararın ardından İsrail, bu üç ülkenin büyükelçilerini geri çağırarak kararı "terörizme ödül" olarak nitelendirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Bu adım, Orta Doğu'da istikrarsızlığı körükleyecektir" demişti. Filistinli yetkililer ise bu kararı memnuniyetle karşılayarak Filistin halkının uzun süredir devam eden bağımsızlık mücadelesi için büyük bir zafer olarak nitelendirmişti.

Bu adımın, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor. Slovenya ve Malta gibi diğer Avrupa Birliği ülkeleri de benzer adımlar atmayı planladıklarını duyurdu.

Etiketler Filistin ispanya doğu kudüs devlet
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