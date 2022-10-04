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Bir dünya devi daha Rusya'dan çıkıyor

Bir dünya devi daha Rusya'dan çıkıyor

ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı tören, geçen hafta Kremlin Sarayı’nda gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende bölgelerin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladı.

Anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, daha önce şirketin Rusya'ya yönelik sevkiyatları askıya aldıktan sonra çalışanların ve çalışan ailelerinin desteklenmesi adına ofisi açık bıraktığı anımsatıldı. Ancak son gelişmelerle birlikte burada etkin bir çalışmanın yürütülemediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, personelin diğer ülkelerde çalışmaya devam edebileceği vurgulandı.

Etiketler Nvidia rusya abd savaş işgal
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