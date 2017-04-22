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  1. 22 Nisan 2017 17:28

Bir garip yasak: WhatsApp'ta grup kuranlar hapse atılacak

Hindistan'ın Varanasi kentinde yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak.

Bir garip yasak: WhatsApp'ta grup kuranlar hapse atılacak
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Sputnik'in haberine göre yeni yasa, Hindistan'da 200 milyonu bulan Whatsapp kullanıcıları arasında yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi hedefliyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Varanasi'de yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak.

Yanlış bir bilgiyi paylaşan kişilerin bulunduğu grupların yöneticileriyle ilgili alınan bu karar, yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.
Facebook ve Whatsapp'taki gruplarda, bir ya da daha çok kişi grup yöneticisi olabiliyor. Gruba kimlerin katılacağını ve grup ismi gibi özellikleri, yöneticiler belirleyebiliyor.

Yeni yasa, grup yöneticilerinin, arkadaşları ya da ailelerinin doğru bilgileri yaygınlaştırdığından sorumlu olacak. Hindistan'da 200 milyonu aşan Whatsapp kullanıcısına, "yalnızca kişisel olarak bildikleri kişileri gruplara eklemeleri" söylendi. Yanlış bilgilerin grupta paylaşılmasının ardından, grup yöneticisinin bilginin yanlış olduğunu belirtmesi ve yanlış bilgiyi yayan kişiyi gruptan çıkartması gerekiyor.

Hindistan'da kullanıcılara tavsiye edilenler bununla sınırlı değil. Yanlış bilgi paylaşanların polise bildirilmesi gerektiğini de, Whatsapp kullanıcılarına duyuruldu. Eğer bunu yapmazlarsa, Whatsapp'taki grup yöneticileri, gönderilen yanlış bilgilerin sorumluluğunu üstlenmiş olacak.

Grup yöneticilerinin dikkatli olması gerektiği söylenen bir konu da, dini grupları incitecek mesajların paylaşılmaması.

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