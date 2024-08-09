Bir gün önce uyarmışlardı: Japonya 7.1'lik depremle sarsıldı

Japonya'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Yamanashi ve Shizuoka bölgelerinde 5,3 şiddetinde olası bir sarsıntı için acil durum uyarısının verilmesine neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre Tokyo ve çevre bölgelerde etkili olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Hükümet ilk kez dün ülkenin Pasifik kıyısında gerçekleşebilecek büyük bir depreme karşı uyarı yayımlamıştı.

Hükümet, başkent Tokyo, Kanagawa, Saitama, Yamanashi and Shizuoka bölgeleri için deprem uyarısı yaparken tsunami uyarısı yapmadı.

Depremin ardından Tokyo Metrosu hatlarından birisi kısa süreliğine durduruldu. Kanagawa bölgesinin batısı gibi depremden en çok etkilenen bölgelerde hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

KİŞİDA SEYAHATLERİNİ İPTAL ETTİ

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısı sırasında ülkede meydana gelen son deprem ve sonrasında verilen uyarıya ilişkin konuştu.

Kişida, olası bir depreme ilişkin, "hükümetin müdahalesine odaklanmak" için Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı içeren Orta Asya seyahatlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kişida, "Ülkenin kriz yönetiminden sorumlu en üst düzey yetkili olarak en az bir hafta Japonya'da kalmalıyım" diye konuştu.

7,1 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında dün 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük bir deprem" gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu açıklamıştı.