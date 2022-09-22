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Bir ilk! Suudi Arabistan uzaya kadın astronot gönderecek

Bir ilk! Suudi Arabistan uzaya kadın astronot gönderecek

Suudi Arabistan, 2023 yılında bir kadın da dahil olmak üzere kendi astronotlarını uzaya göndermek için eğitim programı başlatacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, ekonomisini elden geçirme ve petrole olan bağımlılığını azaltma amacıyla bir dizi bilim ve teknoloji atılımı yapma kararı almıştı. Ülkenin 'Vizyon 2030 planı' kapsamında bilim ve teknolojiye yatırımlar da artış gösterdi.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından desteklenen planda kadınların işgücüne katılımının güçlendirilmesi de yer alıyor.

Suudi Uzay Komisyonu yaptığı açıklamada, "Krallığın iddialı 2030 Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Suudi Astronot Programı, insanlığa daha iyi hizmet etmek için Suudi astronotlarını uzaya gönderecek" ifadeleri yer aldı.

Astronotlardan biri, Krallık için tarihi bir ilki temsil edecek olan Suudi bir kadın olacak.

Uzaya seyahat eden ilk Suudi Arabistan vatandaşı, 1985'te NASA'nın Discovery misyonunun yedi kişilik mürettebatının bir parçası olan veliaht prensin üvey kardeşi ve bir hava kuvvetleri pilotu olan Suudi Arabistan Prensi Sultan bin Salman'dı.

Etiketler astonot arabistan
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