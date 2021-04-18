Bir İngilizler eksikti! İngiliz savaş gemileri de Karadeniz'e geliyor!

İngiltere'nin, Ukrayna’nın "egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurgulamak" için mayıs ayında iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği öne sürüldü.

İngiltere'nin Ukrayna ile Rusya arasında artan geriliminden dolayı Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak mayıs ayında Karadeniz’e iki savaş gemisi göndereceği iddia edildi.

Sunday Times gazetesinin "donanma kaynaklarına" dayandırdığı haberine göre, İngiltere, iki savaş gemisini bölgeye sevk ederek, Ukrayna ve NATO’daki müttefikleri ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Habere göre, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, İngiltere hükümetinin bölgedeki gerilimi izlemek için Ukrayna ile yakın işbirliği içinde çalıştığını ve Rusya’yı gerginliği azaltmaya çağırmaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü, ayrıca “Britanya ve uluslararası müttefiklerimiz, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte kararlı” dedi.

ABD'nin de geçen hafta iki savaş gemisini Karadeniz’e göndereceğini açıklamasından sonra Rusya, ABD’nin savaş gemilerinin Karadeniz’e gelecek olmasını “provokasyon” olarak nitelendirerek, Amerikan gemilerini “kendi çıkarları için” Kırım’dan uzakta kalmaya davet etmişti. ABD de daha sonra gemileri göndermekten vazgeçmişti.