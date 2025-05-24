Bir kasaba kan gölüne döndü: Çocuk kadın demeden 50 kişiyi katlettiler
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Haiti'de silahlı çete üyelerinin bir kasabaya düzenlediği saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haiti’de silahlı bir çetenin üyelerinin, Preval kasabasında çok sayıda evi ateşe verdiği ve sivillere saldırdığı bildirildi.
Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 50 kişi yaşamını yitirdi.
Bazı sivillerin başlarının kesildiği ve yakıldığı aktarıldı.
DHA
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