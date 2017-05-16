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  3. 16 Mayıs 2017 07:56

Bir millet yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, Letonlar 100 yıl sonra yok olabilir.

Bir millet yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...
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Uluslararası Göç Örgütü’nün Riga Ofisi Başkanı Ilmars Mežs, doğum ve ölüm oranının mevcut seviyede kalması durumunda bir halk olarak Letonların yok olmakla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Latvijas Avize gazetesine konuşan Mežs, "Her yeni kuşakta, öncekine göre daha az kişi doğuyorsa bunun sonsuza kadar böyle devam edemeyeceğini anlamak için uzman olmaya gerek yok. Letonya son 5 yılda, genel nüfusun yüzde 5'ini oluşturan 92 bin kişi kaybetti. Bu veriler temelinde yaklaşık 100 yılımızın kaldığı yönünde tahmin yürütebiliriz" dedi.

'DOĞUM ORANI DAHA DA DÜŞECEK'

Bağımsızlığı kazandıktan sonra Letonya'da, 25 yıl boyunca doğum oranının ölüm oranının altında seyrettiğini belirten uzman, "2016'da ölenlerin sayısı doğanlara göre 7 bin daha fazlaydı. Ayrıca 10 bin Leton yurtdışına göç etti. 5-10 yıl sonra doğum oranı daha da düşecek, çünkü ülkede potansiyel ebeveyn sayısı çok daha az olacak" diye konuştu.

'HER AİLEDE 2-3 ÇOCUK OLURSA…'

Bu eğilimin değiştirilebileceğini söyleyen Mežs, "Eğer her bir ailede en azından 2, en iyisi 3 çocuk olursa Letonların sayısı 100 yıl sonra da değişmeden kalacak" ifadelerini kullandı.

Eurostat'ın verilerine göre Avrupa Birliği'nde Letonya, ülkeden göç edenlerin sayısı ve ölüm oranına göre Litvanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

millet , uluslararası göç örgütü , leton