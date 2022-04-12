Bir sapık öğretmen daha! Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı

Kaliforniya’da bir okulda biyoloji öğretmeni olarak çalışan Anessa Paige Gower isimli kadın reşit olmayan yaşta öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı.

Bir öğretmen, olayların çarpıcı fotoğraflarının internette yayınlamadan önce "reşit olmayanlarla çok sayıda cinsel içerikli eylemde bulunduğu" iddiasıyla tutuklandı. 29 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalan kadının cinsel ilişkiye girdiği öğrencilerinin isimleri açıklanmazken yaşlarının 5 ila 12 arasında değiştiği belirtildi. Suçlamaların sonrasında Gower’in öğretmenlik görevine son verildi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDIĞINDA TATİLDEYDİ

Costa Bölge Savcılığından yapılan açıklamada müfettişlerin mağdurlar ve tanıklarla yaptığı görüşmeler sonucunda Gower’in reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye girme, uygunsuz ve razı dışı olarak cinsel amaçlı temas ile cinsel açıdan rahatsız edici fotoğrafların paylaşılması suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. 25 yaşındaki Gower, tutuklama emri çıkarıldığında Hawaii'de tatildeydi ve Sacramento Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.