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Bir uçak kazası daha... Faciadan son anda dönüldü

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Rusya’da Antonov An-12 tipi kargo uçağı iniş takımlarının arızalanması sonucu pistten çıktı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya’nın Novy Urengoy kentinde Antonov An-12 tipi kargo uçağının iniş sırasında iniş takımlarında arıza yaşandı. Uçak, arıza sonucu sürüklenerek pistten çıktı.

Yetkililer, uçakta bulunan 8 mürettebatın kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı. Rus basınında yer alan haberlerde, pilotun iniş öncesi hava trafik kontrolüne iniş takımlarının düzgün açılmadığını bildirdiği ifade edildi. Kazanın ardından Novy Urengoy Havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

Ural Ulaşım Savcılığı, Atran Havayolları tarafından işletilen kargı uçağının iniş sırasında sol iniş takımındaki arıza sonucu pistten çıktığını açıkladı.

Söz konusu uçağın iki gün önce Novy Urengoy-Sabetta seferi sırasında iniş takımlarından birinin kilitlenmemesi nedeniyle acil durum sinyali verdiği belirtildi.

Havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın sol iniş takımının açılmaması nedeniyle sol kanadının piste sürterek sürüklendiği ardından pist kenarındaki kar yığınına çarparak durabildiği görüldü.

İHA

Etiketler pistten çıktı uçak pistten çıktı uçak kazası kargo uçağı Rusya
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