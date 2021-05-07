Bir ülke daha koronavirüs aşısı geliştirdi

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkesinin kendi koronavirüs aşısını geliştirdiğini ve bu aşının satın alacaklarından daha farklı bir aşı olduğunu belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Dün bir test tüpü içerisinde kendi aşımızı elde ettik. Bugün satın alacağımızdan farklı bir aşı bu. Doktorların tabirine göre, canlı bir aşı” ifadelerini kullandı.

Acele etmeyeceklerini belirten Lukaşenko, hastalıkla ilgili değişiklikleri görmek istediklerini ifade etti.

Şu an mevcut olan aşıların yeni mutasyonlar karşısında etkili olup olmayacağının garantisi olmadığını söyleyen Lukaşenko, “Şu anda elimizde işe yarayan aşılar var. Rus ve Çin teknolojileri ile üretilen aşıları satın aldık. Yarınsa şu an test tüpündeki aşımızı olacak yeni mutasyona göre ayarlarız. Hayatta neler olacağını kim bilebilir” dedi.

Lukaşenko, aşı geliştirilmesine yönelik kararı 1 Nisan’da imzalamıştı. Karanameye göre, aşının 2023’te hazır olması gerekiyor.