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Bir ülke karıştı: Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı

Bir ülke karıştı: Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanırken ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.

Müdahale sırasında yaralanan Sadr destekçisi onlarca eylemci hastanelere kaldırıldı.

 KAZIMİ'DEN "OLAĞANÜSTÜ" TOPLANTI
Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat’taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

 ÜLKE GENELİNDE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

Etiketler ırak sokağa çıkma yasağı
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