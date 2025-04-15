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Bir ülke şokta! Hapishanelere peş peşe saldırı düzenlendi

Bir ülke şokta! Hapishanelere peş peşe saldırı düzenlendi
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Fransa genelinde birçok hapishaneye gece saatlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Fransa’nın güneyindeki Toulon kentinde bulunan bir hapishaneye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde ise hapishanelerin önünde araçlar ateşe verilirken, cezaevi personeline yönelik tehditlerin de gerçekleştiği kaydedildi. Üst düzey yetkililer, saldırıların hükümetin uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlara misilleme olarak gerçekleştirilmiş olabileceğini açıkladı.

Olayla ilgili inceleme sürerken saldırıların organize bir şekilde yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

DHA

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Etiketler fransa hapishane silahlı saldırı
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