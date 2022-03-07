Bir ülkede daha Rusya tehdidi: ABD askerleri daima ülkemizde kalsın

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları çok sayıda Avrupa ülkesinde endişeyle takip edilirken Rusya tehdidi de üst seviyede hissedilmeye başlandı.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın 1 numaralı gündemi olmaya devam ederken yaşanan gelişmeler de Avrupa ülkeleri tarafından endişeyle takip ediliyor. Özellikle Rusya'nın kendilerine de saldırmasından endişe duyan ülkeler, yeni hamlelerin hazırlığında. Son olarak Letonya'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"RUSYA'NIN POLİTİKASINI DEĞİŞTİRECEĞİNE DAİR İNANCIM KALMADI"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Baltık ülkeleri turu kapsamında bir araya gelen Rinkevics, ortak basın toplantısında, Rusya'nın bundan sonra politikalarını değiştireceğine dair bir inancı kalmadığını belirterek, "Putin'in Rusya'sına dair artık hiçbir hayalimiz yok." dedi.

"LETONYA'DAKİ ABD GÜÇLERİNİN VARLIĞININ KALICI OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Rinkevics, "Son gelişmelerden yola çıkarak, Letonya'daki ABD güçlerinin varlığının kalıcı olmasından memnuniyet duyarız." şeklinde konuştu.

"UZUN DÖNEMLİ BİR TEHDİT İÇERİYOR"

Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine Baltık ülkelerinin kıyı savunma sistemini daha da güçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya sorumsuz saldırıları, bunun Avrupa'nın güvenliği ve ittifakımızın güvenliğine uzun dönemli bir tehdit içerdiğini bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.