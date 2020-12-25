Bir ülkede daha yeni koronavirüs türü keşfedildi

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, İngiltere'den Japonya'ya gelen 5 kişide corona virüsün mutasyonlu yeni türünün saptandığını açıkladı.

Japonya'da Sağlık Bakanı Tamura, Japonya Başbakan'ı Yoshihide Suga'nın hava limanlarında ve bilhassa İngiltere'den dönen kişilere yönelik sıkı karantina tedbirlerinin alınması gerektiğiyle ilgili çağrısını dile getirdi.

Japonya ile birlikte mutasyonun sıçradığı ülke sayısı sekize yükseldi.

Japonya, ülkeye geri dönen Japon vatandaşları ve oturma izni olanlar dışında İngiltere'den kimsenin Japonya'ya girmesine izin vermiyor.

Japonya'da Noel kutlanmıyor fakat yılbaşı dönemindeki uzun ulusal tatil süresince birçok kişi memleketine gidip ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

UÇUŞLARI ASKIYA ALMIŞTI

Japonya, yeni tip corona virüs mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak yasak getirmiş, yeni mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak askıya alındığını açıklayan Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, pazar gününden itibaren İngiltere’den gelen Japon vatandaşlarından da ülkeye giriş yapmasından önceki 72 saat içinde girdiği COVID-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmesi gerekeceğini söylemişti.

Kato, "Virüsün, Japonya genelinde yayılmasını tam anlamıyla önlemek ve halkın güvende hissetmesini sağlamak için hızlıca hareket etme kararı aldık" dedi.

Tedbir kapsamında Japonya'da otumu bulunan yabancılar haricinde, iş ve eğitim kapsamı dahil, İngiltere'den Japonya’ya tüm seyahatler geçici olarak durduruldu.

Japonya'ya kabul edilecek yolculardan, vaka durumu ve lokasyonların mobil telefon üzerinden izlenmesini sağlayan Covid-19 takip uygulamasını kullanmaları talep edilecek.