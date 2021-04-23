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Bir ülkeden daha dijital para adımı

Norveç Merkez Bankası, gelecek iki yıllık süreçte dijital para birimi için teknik çözümler test edeceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, 4 yıllık bir araştırmanın ardından Norveç Merkez Bankası'nın gelecek 2 yılda CBDC için çeşitli teknik çözümleri test edeceği belirtildi.

Norveç Merkez Bankası Başkanı Oeystein Olsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital paranın ödemelerde bir dizi özellik sağlayabileceğini belirterek, "Dijital para birimi oluşturmanın uygun olup olmadığına karar verebilmemiz için ek bilgi gerekiyor" ifadesini kullandı.

52 ÜLKE KENDİ DİJİTAL PARA BİRİMİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını piyasaya sürmelerinin gerekip gerekmediği konusunu araştırırken, Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) göre, dünyada en az 52 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Uzmanlar, Çin'in dijital paranın oluşturulması konusunda diğer ülkelere göre önde olduğunu belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) bu yılın ortasında dijital euro konusunda resmi bir proje başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Etiketler 52 ülke banka dijital para adım
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