Bir ülkeden daha Finlandiya'ya yeşil ışık
Macaristan parlamentosunda yapılan oylama ile Finlandiya'nın NATO'ya katılımı 6'ya karşı 182 oyla onaylandı.
Macaristan Ulusal Meclisi, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktı. Meclis'te yapılan oylamada Finlandiya'nın NATO'ya katılımı resmi olarak onaylandı.
NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar meclisinden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisinde Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği 6’ya karşı 182 oyla mecliste kabul edildi.
Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak TBMM'den onay alması gerekiyor.
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