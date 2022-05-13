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Bir ülkeden daha NATO üyeliğine yeşil ışık

Bir ülkeden daha NATO üyeliğine yeşil ışık

Finlandiya'nın NATO üyeliği için yeşil ışık yakmasının ardından İsveç'ten de açıklama geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Sanna Marin dün yaptıkları ortak açıklama ile NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurmuştu.

Yapılan ortak açıklamada, “NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadeleri kullanılırken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Finlandiya'nın başvuru yapması durumunda katılım sürecinin 'sorunsuz ve hızlı' olacağını duyurdu.

İSVEÇ DE YEŞİL IŞIK YAKTI

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde dün Finlandiya'nın açıklaması sonrası ülkesinin hareketsiz durmayacağını belirterek başvuru için bütün hazırlıkların yapıldığını belirtmişti.

İsveç tarafından yapılan güvenlik incelemesi bugün düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Raporda "İsveç'in NATO üyeliği askeri çatışma eşiğini yükseltecek ve bu nedenle kuzey Avrupa'da caydırıcı bir etkiye sahip olacaktır." denildi.

RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya  Fİnlandiya'yı da İsveç'i de daha önce de NATO konusunda uyarmış ve üye olmaları halinde Rusya'nın kendi önlemlerini alacağını duyurmuştu. 

Finlandiya'nın kararına tepki gösteren Kremlin dün  yaptığı açıklamada NATO'yu uyardı ve 'Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir' ifadesine yer verdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise gazetecilere verdiği demeçte, 'NATO'nun genişlemesi ve ittifakın sınırlarımıza yaklaşması dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli kılmıyor' dedi.

RUSYA İÇİN KÂBUS SENARYOSU

Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.

Etiketler nato isveç
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