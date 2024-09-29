Bir üst düzey Hizbullah komutanı daha öldürüldü

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesiyle Orta Doğu'da karışıklık artarken, İsrail ordusu, örgütün bir başka üst düzey komutanı Nabil Kavuk'un da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haftalardır saldırı rotasını Lübnan’a çeviren İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile birlikte örgütün pek çok üst düzey ismini öldürdü. İsrail ordusu son olarak Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılarda üst düzey Hizbullah komutanı Nabil Kavuk'un da öldürüldüğünü açıkladı.

NABİL KAVUK KİMDİR?

1964 doğumlu olan Nabil Kavuk, 1980'lerde Hizbullah'a katıldı. Kavuk, Hizbullah'ta Yürütme Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Güney Lübnan bölgesi başkanlığı görevlerinde bulundu. Kavuk ayrıca Hizbullah'ın iç güvenlik birimi komutanı olarak biliniyor.