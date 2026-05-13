  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bir yolcu gemisinde daha salgın alarmı: 1 yolcu öldü, bin 700 kişi karantinaya alındı!

Bir yolcu gemisinde daha salgın alarmı: 1 yolcu öldü, bin 700 kişi karantinaya alındı!

Bir yolcu gemisinde daha salgın alarmı: 1 yolcu öldü, bin 700 kişi karantinaya alındı!
Güncelleme:

Fransa'nın Bordeaux kentinde Ambassador Cruise Line şirketine ait bir yolcu gemisinde kabus yaşanıyor. 90 yaşındaki bir yolcunun ölümü ve 50 kişide görülen şiddetli semptomlar üzerine gemi karantinaya alındı. 1.233 yolcu ve yüzlerce mürettebatın bulunduğu gemide Norovirüs şüphesi üzerine tahliye durduruldu.

Fransa’nın batı kıyısındaki tarihi liman kenti Bordeaux, bugün kruvaziyer turizmini sarsan bir salgın haberiyle sarsıldı. Salı günü limana ulaşan bir yolcu gemisinde patlak veren hastalık belirtileri, yetkilileri en üst seviyede önlem almaya itti.

Ambassador Cruise Line şirketine ait olan ve 1.233 yolcu taşıyan gemide, 90 yaşında bir yolcu hayatını kaybetti.

Ölümün ardından gemi içerisinde yaklaşık 50 kişide şiddetli mide ve bağırsak enfeksiyonu (gastroentrerit) belirtileri gözlemlenmesi üzerine, Fransız sağlık otoriteleri düğmeye bastı.

Norovirüs Şüphesi: Kapılar Kilitlendi

Yetkililer, belirtilerin oldukça bulaşıcı olan Norovirüs kaynaklı olduğundan şüpheleniyor. Çarşamba günü alınan ani kararla, bin 700’den fazla yolcu ve mürettebatın gemiden inmesi yasaklandı. Gemideki yolcuların büyük bir kısmının İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu öğrenilirken, karantina süresince gemide dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

Turizm Sezonunda Salgın Korkusu

Kruvaziyer gemilerinde hızla yayılma özelliğine sahip olan Norovirüs, mide ağrısı, bulantı ve kusma ile kendini gösteriyor. Bordeaux Limanı'na demirleyen geminin ne kadar süreyle karantinada kalacağı henüz netlik kazanmazken, gemi yönetiminin Fransız liman yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğu kaydedildi.

İlk Test Sonuçları Negatif Çıktı

Bordeaux Üniversite Hastanesi’ne gönderilen numunelerde ilk etapta Norovirüs şüphesi üzerinde durulsa da yapılan ilk testlerin negatif çıktığı bildirildi. Ancak yetkililer, gıda kaynaklı bir enfeksiyon ihtimaline karşı ek analizlerin sürdüğünü açıkladı.

Norovirüs Mide-Bağırsak Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Norovirüs, mide ve bağırsaklarda enfeksiyona neden olan bulaşıcı bir virüs türü olarak biliniyor. Genellikle mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılabiliyor. Hantavirüs ise norovirüsten farklı olarak mide-bağırsak enfeksiyonundan ziyade, çoğunlukla kemirgenlerle temas sonucu bulaşan ve daha ağır tablolara yol açabilen ayrı bir virüs grubu olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle norovirüs ile hantavirüs arasında doğrudan bir bağlantı bulunmuyor.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
İslam Memiş'in Mayıs ayı sonu altın tahmini olay olacak!
İslam Memiş'in Mayıs ayı sonu altın tahmini olay olacak!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı!
Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı!
Metin Akpınar'ın son hamlesi DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nu çılgına çevirdi
Metin Akpınar'ın son hamlesi DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nu çılgına çevirdi
Ekranların iddialı dizisinin fişi çekildi, izleyici final kararına isyan etti!
Ekranların iddialı dizisinin fişi çekildi, izleyici final kararına isyan etti!
Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü
Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü
Etiketler yolcu gemisi karantina fransa bordeaux gemi salgın norovirüs gemi karantinası kruvaziyer gemisi ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ekonomist ''altında 10 yıllık büyük döngü başladı'' deyip altında yeni tahminini açıkladı! Ünlü ekonomist ''altında 10 yıllık büyük döngü başladı'' deyip altında yeni tahminini açıkladı! Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var! Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var! Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Ekranların iddialı dizisinin fişi çekildi, izleyici final kararına isyan etti! Ekranların iddialı dizisinin fişi çekildi, izleyici final kararına isyan etti! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Atama ve yer değiştirme sistemi sil baştan değişti Atama ve yer değiştirme sistemi sil baştan değişti Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı! Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı!
Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Metin Akpınar'ın son hamlesi DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nu çılgına çevirdi Metin Akpınar'ın son hamlesi DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nu çılgına çevirdi CHP'den AK Parti'ye geçti, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde'' deyip müjde siyasetine başladı CHP'den AK Parti'ye geçti, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde'' deyip müjde siyasetine başladı İslam Memiş'in Mayıs ayı sonu altın tahmini olay olacak! İslam Memiş'in Mayıs ayı sonu altın tahmini olay olacak! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor!