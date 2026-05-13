Bir yolcu gemisinde daha salgın alarmı: 1 yolcu öldü, bin 700 kişi karantinaya alındı!

Fransa'nın Bordeaux kentinde Ambassador Cruise Line şirketine ait bir yolcu gemisinde kabus yaşanıyor. 90 yaşındaki bir yolcunun ölümü ve 50 kişide görülen şiddetli semptomlar üzerine gemi karantinaya alındı. 1.233 yolcu ve yüzlerce mürettebatın bulunduğu gemide Norovirüs şüphesi üzerine tahliye durduruldu.

Fransa’nın batı kıyısındaki tarihi liman kenti Bordeaux, bugün kruvaziyer turizmini sarsan bir salgın haberiyle sarsıldı. Salı günü limana ulaşan bir yolcu gemisinde patlak veren hastalık belirtileri, yetkilileri en üst seviyede önlem almaya itti.

Ambassador Cruise Line şirketine ait olan ve 1.233 yolcu taşıyan gemide, 90 yaşında bir yolcu hayatını kaybetti.

Ölümün ardından gemi içerisinde yaklaşık 50 kişide şiddetli mide ve bağırsak enfeksiyonu (gastroentrerit) belirtileri gözlemlenmesi üzerine, Fransız sağlık otoriteleri düğmeye bastı.

Norovirüs Şüphesi: Kapılar Kilitlendi

Yetkililer, belirtilerin oldukça bulaşıcı olan Norovirüs kaynaklı olduğundan şüpheleniyor. Çarşamba günü alınan ani kararla, bin 700’den fazla yolcu ve mürettebatın gemiden inmesi yasaklandı. Gemideki yolcuların büyük bir kısmının İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu öğrenilirken, karantina süresince gemide dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

Turizm Sezonunda Salgın Korkusu

Kruvaziyer gemilerinde hızla yayılma özelliğine sahip olan Norovirüs, mide ağrısı, bulantı ve kusma ile kendini gösteriyor. Bordeaux Limanı'na demirleyen geminin ne kadar süreyle karantinada kalacağı henüz netlik kazanmazken, gemi yönetiminin Fransız liman yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğu kaydedildi.

İlk Test Sonuçları Negatif Çıktı

Bordeaux Üniversite Hastanesi’ne gönderilen numunelerde ilk etapta Norovirüs şüphesi üzerinde durulsa da yapılan ilk testlerin negatif çıktığı bildirildi. Ancak yetkililer, gıda kaynaklı bir enfeksiyon ihtimaline karşı ek analizlerin sürdüğünü açıkladı.

Norovirüs Mide-Bağırsak Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Norovirüs, mide ve bağırsaklarda enfeksiyona neden olan bulaşıcı bir virüs türü olarak biliniyor. Genellikle mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılabiliyor. Hantavirüs ise norovirüsten farklı olarak mide-bağırsak enfeksiyonundan ziyade, çoğunlukla kemirgenlerle temas sonucu bulaşan ve daha ağır tablolara yol açabilen ayrı bir virüs grubu olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle norovirüs ile hantavirüs arasında doğrudan bir bağlantı bulunmuyor.