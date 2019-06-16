Birçok ülkede elektrik kesintisi !

Latin Amerika'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarının aktardığı bilgiye göre, yerel saatle 07.00 sularında Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kesin olmamakla birlikte, elektrik arızasının tedarikçi şirket Edesur'un ara bağlantı sistemindeki hatası nedeniyle meydana geldiği ileri sürülüyor. Şirketten yapılan açıklamada bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiği duyuruldu.

Elektrik kesintisi nedeniyle Arjantin’de tren seferlerinin durduğu, trafik ışıklarının çalışmadığı bildirildi. Arjantin ve Uruguay’da 48 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.