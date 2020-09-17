Biri otobüs diğeri otomobil büyüklüğündeydi; Dünya'yı teğet geçtiler!

Gök taşlarından otobüs büyüklüğündeki ilki Dünya'ya 94 bin, otomobil büyüklüğündeki diğeri ise 106 bin kilometre kadar yaklaştı.

Her yıl Mars ve Jüpiter arasındaki Ana Asteroid Kuşağı ve Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'ndan kopan çok sayıda asteroid Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine savruluyor. Bunlardan bir kısmı Dünya yörüngesine kadar girebiliyor.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.



Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.