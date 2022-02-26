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Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınadı, 3 ülke çekimser kaldı

Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınadı, 3 ülke çekimser kaldı

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan kararı veto etti. Yapılan oylamada; Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ( BMGK ), Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınayan, Rus güçlerinin Ukrayna'dan derhal ve tamamen çekilmesini talep eden kararı oylandı.

RUSYA VETO ETTİ
Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

3 ÜLKE ÇEKİMSER KALDI
Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

ABD VE ARNAVUTLUK TARAFINDAN SUNULDU
ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.

5 ÜLKENİN VETO YETKİSİ
BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor. BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.

Etiketler birleşmiş milletler ukrayna rusya
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