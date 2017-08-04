Birleşmiş Milletler Türkiye'de banka kuruyor

Uluslararası Teknoloji Bankası için Birleşmiş Milletler (BM) ile karşılıklı imzaların bu yıl içerisinde atılması bekleniyor. Yerleşkesi Gebze`de kurulacak banka için Türkiye yıllık 2 milyon dolar mali destek verecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle Gebze'de kurulacak Uluslararası Teknoloji Bankası yerleşkesindeki hazırlıkları değerlendirmek üzere Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Özlü, "Türkiye ile BM arasında 'ev sahibi ülke anlaşması' hazırlanacak ve imzalanacak. İmzanın ardından Gebze'deki ofis alanıyla çalışanlar belirlenecek ve bu yıl Uluslararası Teknoloji Bankası faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2011 yılında katıldığı BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı'nda bir taahhüt paketi açıkladığını anımsatan Özlü, buradaki bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin taahhütlerden birinin de en az gelişmiş ülkeler için "teknoloji bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması olduğunu söyledi. BM Genel Kurulunda Uluslararası Teknoloji Bankasının Gebze'de kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

BANKANIN ÇALIŞANLARI BELİRLENECEK

En az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle Gebze'de kurulacak Uluslararası Teknoloji Bankası yerleşkesindeki hazırlıkları değerlendirmek üzere BM heyetinin Türkiye'ye geldiğini belirten Özlü, heyetin Bakanlığı ziyaret ettiğini ve bu kapsamda ev sahibi ülke anlaşması ile mali, ayni yardım anlaşması konularının görüşüldüğünü söyledi ve şöyle konuştu: "Daha sonra Türkiye ile BM arasında 'ev sahibi ülke anlaşması' hazırlanacak ve imzalanacak. İmzanın bu ay atılması bekleniyor. İmzanın ardından Gebze'deki ofis alanı ile çalışanlar belirlenecek ve bu yıl Uluslararası Teknoloji Bankası faaliyetlerine başlayacak."

İLK 5 YIL İÇİN 10 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin, Uluslararası Teknoloji Bankası projesine desteğinin tam olduğunu vurgulayan Özlü, "Uluslararası Teknoloji Bankasında finansman gönüllülük esasıyla sağlanıyor. Donör ülke Türkiye, ilk 5 yıl için yıllık 2 milyon dolar mali destek verecek. Banka kurulduktan sonra BM üyesi birçok ülkenin de bankaya destek sağlaması bekleniyor. Ayrıca dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin de bankaya destek vermesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, Uluslararası Teknoloji Bankası faaliyete geçtiğinde, öncelikle en az gelişmiş ülkeler için 'ihtiyaç analizi' yapılacağını ve eksiklikler doğrultusunda hizmet sunulacağını vurguladı.

Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda eğitim ve destek verileceğini dile getiren Özlü, dünyadaki gelir adaletsizliğinin ve kalkınma düzeylerindeki büyük farklılıkların azaltılması yönündeki çabalara Türkiye'nin de katkı vermesini amaçladıklarını kaydetti.