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Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Filistin mesajı

Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Filistin mesajı

Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verme' çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi "kontrol edilemez" bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı.

Etiketler israil filistin çağrı
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