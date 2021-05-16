Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Filistin mesajı
Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verme' çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi "kontrol edilemez" bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı.
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