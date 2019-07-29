Birleşmiş Milletler'den korkutan göçmen açıklaması

Birleşmiş Milletler, Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında devam eden çatışmaların ortasında kalan 3 milyon kişinin güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi.

"Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı" ifadesini kullanan Haq, son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 okul ve bir sağlık merkezinin de çatışmalardan zarar gördüğünü belirtti.